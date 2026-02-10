Chianciano si prepara a cambiare volto. Gli imprenditori edili della zona sono pronti a mettere in moto un grande progetto di rigenerazione urbana, presentato ufficialmente con il masterplan

ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) di Siena accoglie con favore la presentazione del masterplan " Chianciano Terme 2035 – Progetto integrato di rigenerazione urbana ", riconoscendone il valore strategico e la visione di lungo periodo. "Come associazione di categoria siamo pronti a fare la nostra parte – afferma il Presidente di Ance Siena, Giannetto Marchettini –. Le imprese associate dispongono delle competenze e della solidità necessarie per trasformare il masterplan in interventi concreti di riqualificazione, efficientamento energetico e sviluppo di servizi innovativi. Crediamo nel partenariato pubblico-privato come strumento fondamentale per attrarre investimenti e generare valore per la comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chianciano si trasforma: "Imprenditori edili pronti alla rigenerazione urbana"

Approfondimenti su Chianciano Terme

Il Consiglio comunale di Chianciano Terme ha dato il via libera agli indirizzi strategici per rinnovare la città.

Roma ha adottato una nuova legge sulla rigenerazione urbana, nota come legge “anti-speculatori”, approvata dall’assemblea capitolina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Chianciano Terme

Argomenti discussi: Chianciano si trasforma: Imprenditori edili pronti alla rigenerazione urbana.

Le città si trasformano. Installazioni artistiche a Chianciano e PienzaPercorso di arte pubblica promosso dall’Unione dei Comuni . L’obiettivo è valorizzare gli spazi urbani e paesaggi del quotidiano. Il percorso di Arte Pubblica in Valdichiana, promosso dall’Unione dei ... lanazione.it

Ilia boutique Chianciano Terme. Anjulie · Chai and Sunshine. Giornata intensa, sotto una pioggia che non dava tregua Ma il lavoro non si ferma, si trasforma. Tra ritmi veloci e nuove idee , il calore delle maglie Gran Sasso e il carattere dei nuovi modelli facebook