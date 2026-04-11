Stessa anima nuovo ritmo | l' osteria trentennale si evolve e strizza l' occhio ai giovani

Dopo più di trent’anni di attività come ristorante, l’osteria locale ha deciso di rinnovarsi. La vecchia insegna è stata sostituita da Templarè – Drink, Birrette & Piattini, un bar serale rivolto a un pubblico giovane e moderno. La nuova attività propone una selezione di bevande e piatti leggeri, mantenendo alcuni elementi della tradizione ma con un tono più fresco e attuale. La trasformazione mira a attrarre nuove fasce di clientela e a offrire un’esperienza diversa nel centro storico.

Per oltre trent’anni è stato un ristorante conosciuto e molto apprezzato dai forlivesi. ‘L’Osteria dei Templari’ cambia identità per diventare ‘Templarè – Drink, Birrette & Piattini’, un bar serale giovane, fresco e contemporaneo, dove il bere bene incontra una proposta food costruita su basi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it FIFA torna con un’inaspettato nuovo capitolo mobile che strizza l’occhio ai più piccoliLa nuova vita dei FIFA nel mercato videoludico comincia da Heroes, nuovo titolo mobile annunciato in ottobre ma passato in sordina e adesso pronto al... L’analisi dello storico. “Meloni con le sue parole strizza l’occhio ai moderati”Roma, 28 gennaio 2026 – “Il Giorno della Memoria appartiene più all’uso pubblico della storia che alla storia reale: è una grande arena in cui si... Argomenti più discussi: Stessa anima, nuovo ritmo: l'osteria trentennale si evolve e strizza l'occhio ai giovani; Il regista Segatori ci spiega il suo Don Chisciotte; Paola Iezzi – Stessa Direzione. Il bagno è l’ambiente più difficile da decidere. Materiali, finiture, effetto finale — sembra tutto uguale finché non lo vedi davvero. Per questa villa in costruzione abbiamo progettato 3 bagni distinti, tutti in Caesar Ceramiche, tutti con la stessa anima — pietra n - facebook.com facebook IN CAMPO E IN CURVA, LA STESSA ANIMA! #ultrAslanUNI x.com