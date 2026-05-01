Un bando spiagge per arginare l’attuale deriva

Un gruppo di cittadini ha presentato una proposta di bando per le spiagge, con l’obiettivo di rimettere in collegamento la spiaggia con il resto del paese. L’amministrazione comunale si trova ora a dover valutare questa iniziativa, che mira a contrastare una situazione di divisione tra le aree balneari e il centro urbano. La questione riguarda la gestione delle concessioni e il miglioramento dell’accesso pubblico alle spiagge.

II Gruppo Paesani mette l’amministrazione comunale di fronte a una grande sfida: pensare al bando per l’assegnazione delle concessioni utile a ricucire "l’attuale separazione della spiaggia dal resto del paese". "È il momento di un moto d’orgoglio – sottolinea il Gruppo Paesani – che ricordi a chi ha investito, investe e investirà sul nostro territorio che la nostra forza attrattiva non è casuale: è il risultato di un modello preciso, costruito nel tempo, di cui noi fortemarmini siamo i custodi. Se sapremo riscoprire il nostro valore, non avremo timore di inserire nei bandi previsti dalla direttiva Bolkestein regole chiare, capaci di tutelare il nostro modello di sviluppo balneare.🔗 Leggi su Lanazione.it

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