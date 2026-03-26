Sarzanese | Confartigianato supporta il bando spiagge

Il Comune di Sarzana ha pubblicato un bando per la gestione delle nuove spiagge libere attrezzate a Marinella. Confartigianato ha annunciato il suo supporto ufficiale alla procedura, offrendo assistenza e consulenza alle imprese interessate a partecipare. La fase di apertura delle candidature è stata avviata e le aziende possono presentare le proprie proposte entro le scadenze stabilite.

Il bando per la gestione delle nuove spiagge libere attrezzate a Marinella, lanciato dal Comune di Sarzana, sta ricevendo un supporto strutturato dalla Confartigianato. L’associazione si propone di affiancare gli operatori economici in ogni fase della candidatura, offrendo consulenza tecnica e sindacale per garantire standard elevati. Questa iniziativa non è una semplice formalità burocratica, ma rappresenta un tentativo concreto di riattivare il tessuto imprenditoriale locale attraverso uno strumento normativo preciso. La data odierna segna l’inizio di un percorso di accompagnamento personalizzato intende partecipare alla gara pubblica. Il meccanismo di supporto tecnico-amministrativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarzanese: Confartigianato supporta il bando spiagge Articoli correlati Spiagge, appello di Confartigianato. Acquaroli e Consoli: "Ci siamo"Intervenire subito con il ripascimento delle spiagge ed organizzare un tavolo tecnico per trovare soluzioni immediate, visto l’avvio imminente della... L’estate prende forma . Spiagge, al via il bandoPrenderanno il via nei prossimi giorni le procedure ad evidenza pubblica per assegnare le quattro porzioni di libere-attrezzate ricavate dall’ampio... Tutto quello che riguarda Sarzanese Confartigianato supporta il... Argomenti discussi: Capitale cultura, Confartigianato: Rammarico per mancata nomina Sarzana, ma è da questo percorso condiviso che occorre ripartire. Confartigianato supporta i giovani startupperGiovani imprenditori e startupper hanno gremito il Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Ancona–Pesaro e Urbino in occasione della tappa... Giovani imprenditori e startupper hanno gremito ... ilrestodelcarlino.it Confartigianato Arezzo invita le imprese a ConnectEsg e nuovi modelli di impresa: giovedì 26 marzo alle 17 un convegno e il lancio di una piattaforma per connettere le aziende ... arezzonotizie.it