Un anno dopo aver ricevuto il riconoscimento come docente dell’Anno 2025, Antonella Postorino continua a essere coinvolta in discussioni sulla meritocrazia. La docente è in contatto con l’associazione nazionale che si occupa di valorizzare l’eccellenza, mantenendo vivo il confronto su questi temi. La sua attività e il suo ruolo restano al centro di attenzione nel settore accademico e professionale.

A un anno di distanza dal conferimento del titolo, la docente Antonella Postorino, mantiene vivo il dibattito sulla meritocrazia in contatto con Asso Eccellenze Nazionali. La storia di Antonella Postorino, architetto e docente reggina, attraversa oggi uno dei ricordi più significativi: il conferimento del titolo nazionale di Docente dell’Anno 2025 e l’invito ufficiale presso il Senato della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che non ha celebrato soltanto una carriera, ma un’idea precisa di scuola, di responsabilità pubblica e di missione educativa. Un premio che nasce dal merito e parla ai ragazzi. Nelle sue parole, pronunciate con emozione e lucidità istituzionale, Postorino ha voluto ribadire ciò che da sempre orienta il suo lavoro: “Contenta, contenta perché io mi batto molto per il merito nel mio ruolo di docente”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Un anno fa Antonella Postorino docente dell’Anno 2025

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Autrice: Rosella Postorino Titolo: "Mi limitavo ad amare te" Questo libro è ispirato ad una storia vera. Poco pubblicizzato. Molto bello, commovente e ben scritto. Dei bambini a Sarayevo, Bosnia. La guerra, l' assedio alla città. I bambini diventano ragazzi e poi u facebook