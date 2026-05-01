Antonella Postorino, docente originaria di Reggio Calabria, è stata riconosciuta come Docente dell’Anno 2025. L’evento si è svolto presso il Senato, dove ha condiviso la propria esperienza e il percorso che l’ha portata a ricevere questo riconoscimento. La premiazione si inserisce in un contesto di valorizzazione del merito nel settore dell’educazione. La sua testimonianza si è focalizzata sulle sfide e le motivazioni che l’hanno guidata nel suo lavoro quotidiano.

Antonella Postorino, la docente reggina premiata come Docente dell’Anno 2025: al Senato una testimonianza sul valore del merito. La storia di Antonella Postorino, architetto e docente reggina, attraversa oggi uno dei suoi momenti più significativi: il conferimento del titolo nazionale di Docente dell’Anno 2025 e l’invito ufficiale presso il Senato della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che non celebra soltanto una carriera, ma un’idea precisa di scuola, di responsabilità pubblica e di missione educativa. Un premio che nasce dal merito e parla ai ragazzi. Nelle sue parole, pronunciate con emozione e lucidità istituzionale, Postorino ha voluto ribadire ciò che da sempre orienta il suo lavoro: “Contenta, contenta perché io mi batto molto per il merito nel mio ruolo di docente”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Antonella Postorino docente dell’Anno 2025 al Senato

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