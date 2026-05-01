antonella postorino lo scorso anno premiata docente 2025

Lo scorso anno, una docente di Reggio Calabria è stata riconosciuta come Docente dell’Anno 2025. In occasione di un evento al Senato, ha condiviso una testimonianza sul significato del merito nel settore dell’istruzione. La premiazione ha attirato l’attenzione su un esempio di riconoscimento professionale, con un intervento dedicato alla valorizzazione del lavoro degli insegnanti.

Antonella Postorino, la docente reggina premiata lo scorso anno come Docente dell’Anno 2025: al Senato una testimonianza sul valore del merito. La storia di Antonella Postorino, architetto e docente reggina, attraversa oggi uno dei ricordi più significativi: il conferimento del titolo nazionale di Docente dell’Anno 2025 e l’invito ufficiale presso il Senato della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che non ha celebrato soltanto una carriera, ma un’idea precisa di scuola, di responsabilità pubblica e di missione educativa. Un premio che nasce dal merito e parla ai ragazzi. Nelle sue parole, pronunciate con emozione e lucidità istituzionale, Postorino ha voluto ribadire ciò che da sempre orienta il suo lavoro: “Contenta, contenta perché io mi batto molto per il merito nel mio ruolo di docente”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Autrice: Rosella Postorino Titolo: "Mi limitavo ad amare te" Questo libro è ispirato ad una storia vera. Poco pubblicizzato. Molto bello, commovente e ben scritto. Dei bambini a Sarayevo, Bosnia. La guerra, l' assedio alla città. I bambini diventano ragazzi e poi u facebook