Un anno di Papa Leone XIV Ferrara celebra la ricorrenza con una serata speciale

Da ferraratoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio alle 21 si terrà al cinema Santo Spirito di via della Resistenza a Ferrara una serata dedicata al primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV. L’evento, organizzato per celebrare questa ricorrenza, offrirà l’opportunità di conoscere meglio la figura di Papa Prevost, attraverso un programma che prevede approfondimenti e racconti sulla sua elezione e il suo papato. La serata è aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

In occasione del primo anniversario dell’elezione di Leone XIV lunedì 11 maggio, alle 21, si terrà a Ferrara (al cinema Santo Spirito di via della Resistenza), una serata per raccontare e conoscere meglio Papa Prevost. L’evento è promosso dall’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, dal cinema Santo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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