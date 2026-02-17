Le tre parole di Papa Leone XIV per vivere una Quaresima fruttuosa
Papa Leone XIV propone tre parole chiave per affrontare la Quaresima, in risposta alle sfide di quest’anno. La sua raccomandazione nasce dall’esperienza della comunità, che ha trovato conforto in questi semplici principi durante i momenti difficili. Queste parole guidano i fedeli nel percorso di rinnovamento spirituale, aiutandoli a mantenere viva la fede giorno dopo giorno.
Il tempo di Quaresima è alle porte e ci prepariamo a viverlo con sobrietà, seguendo le tradizioni di questo periodo. È importante però non vivere tutto questo come un obbligo pesante, ma come un'opportunità per rigenerare lo spirito." Anche Papa Leone ci invita a riscoprire quelli che sono alcune parole ed alcuni elementi della Quaresima, e a viverli con più concretezza, cercando di capire bene di cosa si tratti nel dettaglio. La Quaresima è uno dei momenti più speciali dell'anno liturgico: davanti ai 40 giorni che ci accompagnano verso la Santa Pasqua, ognuno di noi si pone nella condizione di comprendere e capire quale grande mistero si appresta a vivere.
Papa Leone: in Quaresima digiuno anche dalle parole che feriscono gli altri
Papa Leone ha annunciato che durante la Quaresima, i fedeli devono impegnarsi a evitare anche le parole che possono ferire gli altri, sottolineando come il silenzio e la gentilezza siano strumenti fondamentali per prepararsi alla Pasqua.
Papa Leone XIV torna a vivere nell’appartamento papale (ma non è una vera casa): ecco perché
Papa Leone XIV torna a vivere nell'appartamento papale, un luogo simbolico e ricco di storia all'interno del Vaticano.
