Un altro ragazzo ferito a Crans-Montana è tornato a casa | È stato un leone

Da milanotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane coinvolto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana ha lasciato l’ospedale Niguarda di Milano dopo cinque mesi di degenza. Il ragazzo, che si trovava sotto cure mediche dall’inizio di gennaio, è tornato nella sua abitazione venerdì 1 maggio. La vicenda ha coinvolto altri giovani rimasti feriti nello stesso incidente, che si sono già ripresi e sono tornati alle proprie case.

Un altro dei ragazzi feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana è tornato a casa. Ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano proprio venerdì 1 maggio, dopo cinque mesi esatti di ricovero. Quanti sono i feriti ancora in ospedale"Non è l'ultimo, ancora 4 nostri giovani nel centro ustioni.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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