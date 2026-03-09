Sisma Umbria | 380 cantieri e 430 milioni per la rinascita

Il 9 marzo 2026 rappresenta una tappa importante per i comuni di Gubbio, Perugia e Umbertide, che tre anni dopo il terremoto hanno avviato ufficialmente i lavori di ricostruzione approvando i primi progetti. Attualmente sono in corso circa 380 cantieri e sono stati stanziati circa 430 milioni di euro per riparare i danni causati dall’evento sismico.

Il 9 marzo 2026 segna una data cruciale per i comuni di Gubbio, Perugia e Umbertide: a tre anni dall'evento sismico che ha scosso il territorio, la fase della ricostruzione è ufficialmente avviata con l'approvazione dei primi progetti. Durante un incontro tenutosi al Centro Volontari Ambulanza (Cva) di Sant'Orfeto, sono state illustrate le nuove misure organizzative alla presenza del Commissario straordinario Guido Castelli. Sono stati confermati piani operativi ambiziosi che prevedono l'attivazione di 380 cantieri nei tre comuni colpiti. L'intervento riguarda sia le infrastrutture pubbliche che le abitazioni private, con un investimento stimato in circa 430 milioni di euro.