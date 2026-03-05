Ricostruzione l' Umbria accelera | 50 milioni per 72 opere e fondi per le chiese del sisma 2023

L'Umbria riceve oltre 50 milioni di euro per la ricostruzione di 72 opere e per il recupero delle chiese colpite dal sisma del 2023. La Cabina di coordinamento sisma 2016 ha approvato i finanziamenti necessari per portare avanti i lavori nel territorio regionale. Sono stati individuati specifici interventi da realizzare con queste risorse, che riguardano diverse infrastrutture e edifici religiosi.

Dalla Madonna della Neve a Santa Teresa degli Scalzi: stanziati i fondi (max 10% del valore) per la progettazione degli interventi nelle zone di Umbertide, Gubbio e Perugia Il punto centrale per l'Umbria è stato l'approvazione del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche, proposto dall’Usr Umbria e validato dal Comitato Istituzionale regionale lo scorso 12 gennaio. Il Piano mobilita risorse per un importo complessivo di € 50.500.423,37 per il 2026, destinato a 72 interventi tra le province di Perugia e Terni. Un’attenzione specifica è stata riservata al Comune di Spoleto (cratere), al quale sono stati destinati circa 11 milioni di euro, riconoscendo la maggiore dimensione comunale e il corposo numero di segnalazioni sul SOSE. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

