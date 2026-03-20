Castel Volturno | demolizione immediata per abuso su suolo

A Castel Volturno, sulla costa campana, è stata emessa un’ordinanza di demolizione immediata riguardante un edificio costruito senza i necessari permessi. Le autorità hanno deciso di intervenire subito per rimuovere la struttura, che si trova su suolo pubblico. La decisione riguarda un solo fabbricato, e l’operazione è stata avviata senza ulteriori ritardi.

Nel comune di Castel Volturno, lungo la costa della Campania, è scattata un’ordinanza di demolizione immediata contro un fabbricato realizzato senza titoli abilitativi. Il provvedimento, firmato dal dirigente Francesco Pirozzi il 17 marzo 2026, colpisce una struttura situata in località Bagnara, nei pressi di Viale Ercole Rosa, costruita illegalmente su suolo demaniale marittimo e area comunale. L’intervento nasce da un sopralluogo effettuato nel novembre 2025, dove tecnici comunali e Guardia Costiera hanno individuato manufatti privi di autorizzazioni. La presenza di vincoli paesaggistici, rischi idrogeologici elevati e la classificazione sismica della zona rendono l’illegalità particolarmente grave, configurando violazioni multiple delle normative ambientali e di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castel Volturno: demolizione immediata per abuso su suolo Articoli correlati Leggi anche: Gilmour atteso a Castel Volturno per la rieducazione Ripresa a Castel Volturno: tre recuperi possibili per GenovaDopo due giorni di pausa concessi al termine della gara con la Fiorentina, il Napoli tornerà oggi al lavoro nel centro sportivo di Castel Volturno... Tutti gli aggiornamenti su Castel Volturno Temi più discussi: Castel Volturno, Guerra all’Abusivismo: Ordinanza di Demolizione per un Fabbricato a Bagnara; Operazione Terra dei Fuochi: pneumatici, oli minerali e abusi edilizi. Maxi sequestro a Giugliano; Il volante dice di no: ladri si schiantano con l’auto appena rubata. Arrestati.; Fabbricato abusivo, scatta l’ordinanza di demolizione. Fabbricato abusivo, scatta l’ordinanza di demolizioneCASTEL VOLTURNO – Ordinanza di demolizione del Comune di Castel Volturno contro l’abusivismo edilizio lungo il litorale. Con il provvedimento n. 37 del 17 marzo 2026, a firma del dirigente Francesco P ... casertace.net A Castel Volturno alcuni rioni senz’acqua e scuole chiuse: allestite le autobottiLa zona nord di Castel Volturno, in provincia di Caserta, senz'acqua, chiuse anche le scuole. Si è verificata una interruzione prolungata della fornitura idrica a seguito della rottura della condotta ... fanpage.it A Castel Volturno alcuni rioni senz’acqua e scuole chiuse: allestite le autobotti - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, azzurri partiti in pullman da Castel Volturno verso Cagliari x.com