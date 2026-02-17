Taglio abusivo in area vincolata sequestrati 20 quintali di legna

Un uomo di 55 anni di Monteforte Irpino ha tagliato legna in un'area protetta, causando il sequestro di 20 quintali di tronchi. I Carabinieri del Nucleo Forestale, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno scoperto il taglio illecito durante controlli contro i reati ambientali. L’uomo è stato denunciato alla procura, mentre la legna è stata sequestrata come prova.

Nell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente, un 55 enne del posto, per furto di legna in area vincolata. Nello specifico, l'attività capillare del controllo del territorio, permetteva ai militari, di rintracciare un uomo che caricava a bordo del suo autoveicolo, circa 20 quintali di legna di specie quercina, appena tagliata nel bosco circostante.