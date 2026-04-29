Ultratrail del Mugello 2026

Mancano pochi giorni all’inizio dell’undicesima edizione dell’UltraTrail Mugello, che si svolgerà nel fine settimana. Le squadre di volontari hanno completato gli ultimi preparativi per le due giornate di eventi e competizioni. I percorsi sono stati verificati e sono in condizioni ottimali, pronti ad accogliere i partecipanti. L’organizzazione ha comunicato che tutto è stato predisposto per garantire il corretto svolgimento delle varie gare.

Ultimi preparativi in vista di una edizione, l’undicesima, dell’UltraTrail Mugello che si prospetta speciale, sotto tanti punti di vista: mentre l’incredibile gruppo di volontari sta mettendo appunto gli ultimi dettagli in vista della due giorni di appuntamenti e gare, su percorsi in ottime.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Sky Runners - Scott® Ultra Trail del Mugello 2018 Notizie correlate Mezza del Mugello 2026: info e percorsoÈ fissata in calendario per il 3 maggio la Mezza del Mugello, giunta alla sua seta edizione. Leggi anche: Dalle Olimpiadi all’ultratrail: il comasco Daniele Danesin trionfa in Nuova Zelanda Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: UltraTrail Mugello 2026, tutto pronto: sold out le gare più lunghe; Parcheggi per il motomondiale, varati regolamento e tariffe. UltraTrail Mugello, le info sull'edizione 2026Le gare si svolgeranno sabato 2 maggio. Run free, live the mountain (Corri libero, vivi la montagna) lo slogan ... nove.firenze.it Ultratrail, il Mugello si prepara a un’edizione da record, attesi i grandi campioni dello skyrunningSold out per le gare regine della tredicesima edizione al via il 2 maggio. Tra le novità la Dog Trail e il Campionato Regionale UltraSkyMarathon nella cornice selvaggia di Moscheta ... intoscana.it I favoriti dell’Ultra Trail Mugello 2026 Sulle nostre distanze ci saranno atleti pronti a dare ritmo alla gara, con esperienza, risultati e punteggi ITRA di alto livello. 60 KM Maschile: Diego Angella, Matteo Anselmi Femminile: Giulia Marchesoni, Daniela Rota, Cristi - facebook.com facebook