al via la due giorni del mugello scatta la stagione dei dilettanti

Al Mugello Circuit di Scarperia, la due giorni di gare dilettanti è cominciata questa mattina con le prime pedalate degli atleti, mentre la pioggia leggera che cadeva ha reso il percorso scivoloso e più impegnativo del previsto, costringendo i ciclisti a mantenere alta concentrazione fin dalle prime fasi.

Via alla stagione ciclistica in Toscana con la due giorni al Mugello Circuit di Scarperia organizzata dalla Virtus VII Miglio, società fiorentina che ha sede a Settimello di Calenzano. Uno spettacolo assicurato e un programma intenso con cinque gare che si aprirà sabato 14 febbraio con la partenza alle 10.30 del Trofeo Campioni Mugellani su 25 giri del circuito lungo 5 km e 245 metri per complessivi 131 chilometri. Iscritti alla gara 107 élite e under 23. Alle 13.30 l'inizio della manifestazione per giovanissimi (7-12 anni) con le prova Primi Sprint e Abilità sul rettilineo parallelo a quello del circuito nella zona di arrivo, mentre alle 14.

L’Alto Mugello si presenta nuovamente imbiancato, con la neve che ha ricoperto il paesaggio locale.

