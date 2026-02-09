Villacidro pronta per la XTERRA 2026 | trail running e ultra maratona valorizzano il territorio del Linas

Villacidro si sta organizzando per l’edizione 2026 della XTERRA, una gara di trail running e ultra maratona che porta nel cuore del Linas atleti da ogni parte del mondo. La cittadina sarda si prepara ad accogliere questa grande manifestazione, pronta a mostrare il suo territorio tra percorsi impegnativi e paesaggi naturali. L’evento promette di essere uno dei momenti più importanti per il turismo locale e per gli appassionati di sport estremo.

Villacidro si prepara a riaccogliere la XTERRA con un evento che promette di attrarre atleti da tutto il mondo. La nuova edizione della Villacidro Skyrace, integrata nel circuito internazionale XTERRA, si terrà il 28 marzo 2026, offrendo un programma diversificato che spazia da percorsi per principianti a sfide estreme per atleti esperti. La presentazione della manifestazione, avvenuta nel Caffè Letterario di Villacidro, ha visto la partecipazione di figure chiave dell'amministrazione locale e del mondo dello sport. Il sindaco Federico Sollai, il consigliere regionale Emanuele Matta e l'Assessore allo Sport Marco Erbì hanno espresso il loro sostegno all'iniziativa, sottolineando l'importanza di un evento che valorizza il territorio e promuove lo sport all'aria aperta.

