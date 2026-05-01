Ultimissime Inter LIVE | proposto Ake in difesa Rocchi parla di un dirigente nerazzurro Nico Paz per arrivare a lui servono due cessioni
Nelle ultime ore, le notizie in casa nerazzurra riguardano un possibile trasferimento in difesa e le dichiarazioni di un dirigente riguardo a un giocatore. Si parla anche di un attaccante, con due cessioni necessarie per arrivare a un centrocampista giovane. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle operazioni di mercato e sulle ultime novità relative alla squadra.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 01 MAGGIO. Calciomercato Inter, proposto Ake: il centrale del Manchester City occasione ghiotta, Marotta e Ausilio riflettono. Calciomercato Inter, nelle ultime ore ai nerazzurri è stato proposto il profilo di Aké per la difesa: valutazioni in corso Mercato Inter, Nico Paz può arrivare in nerazzurro! Servono due cessioni: ecco il piano.🔗 Leggi su Internews24.com
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