Ulss 4 pronta ad accogliere più di 20 milioni di turisti

È stata annunciata a Caorle l’edizione 2026 di “Vacanze in salute”, progetto promosso dall’Ulss 4 per garantire soggiorni sicuri lungo il litorale veneziano. L’iniziativa prevede un investimento di oltre 5,2 milioni di euro e si rivolge a turisti provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di assicurare servizi di assistenza e sicurezza durante la stagione estiva. La struttura sanitaria si prepara ad accogliere più di 20 milioni di visitatori.

È stata presentata ufficialmente a Caorle l’edizione 2026 di “Vacanze in salute”, progetto che mira a rendere la permanenza dei turisti lungo il litorale veneziano sicura, protetta e a prova di imprevisto, con un investimento economico dell’Ulss 4 pari a oltre 5,2 milioni di euro. Nel corso della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Yes Cup 2026: Milano pronta ad accogliere il più grande torneo di calcio di PasquaMilano si prepara a diventare ancora una volta il centro del calcio giovanile internazionale. Sansepolcro pronta ad accogliere le Fiere di Mezzaquaresima 2026Arezzo, 12 marzo 2026 – Sansepolcro pronta ad accogliere le Fiere di Mezzaquaresima 2026. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Vacanze in Salute, ventidue interpreti per dare supporto linguistico nei Pronto soccorso. Ulss 4, 22 interpreti a fianco di medici e infermieri per la stagione estivaProvenienti da tutta Italia, opereranno nei punti di primo intervento dei Comuni balneari e negli ospedali di San Donà e Portogruaro. Martedì la giornata di formazione nella sede dell'azienda sanitari ... veneziatoday.it E' operativa la nuova direzione strategica dell'Ulss 4 Veneto OrientaleE' operativa la nuova direzione strategica dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Ne fanno parte il dg Carlo Bramezza, la Direttrice sanitaria Sira Bizzotto, la Direttrice amministrativa Silena Tadiotto e il ... ansa.it