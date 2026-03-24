Yes Cup 2026 | Milano pronta ad accogliere il più grande torneo di calcio di Pasqua

Dal 2 al 5 aprile si svolge a Milano la 'Yes Cup', il principale torneo di calcio di Pasqua in Italia. L'evento coinvolge diverse squadre e si svolge in diverse strutture sportive della città. La manifestazione è organizzata ogni anno in questa data e attira numerosi partecipanti e spettatori. La città si prepara ad accogliere le partite e gli appassionati provenienti da varie regioni.

Milano si prepara a diventare ancora una volta il centro del calcio giovanile internazionale. Dal 2 al 5 aprile 2026 tornerà la Yes Cup, il più grande torneo di Pasqua in Italia, giunto alla sua quinta edizione e pronto a registrare numeri record. L’edizione 2026 segna un ulteriore salto di qualità. Saranno 272 le squadre partecipanti, suddivise in 14 categorie tra maschile e femminile, con oltre 4.500 giovani atleti coinvolti. Le nazioni rappresentate saliranno a 26, confermando la crescente dimensione globale dell’evento, con nuove presenze da Asia, Medio Oriente e Sud America. LEGGI ANCHE: Novità sul nuovo San Siro. Il rigore Pavlovic-Simeone e le parole di Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Yes Cup 2026: Milano pronta ad accogliere il più grande torneo di calcio di Pasqua Articoli correlati America’s Cup, Napoli pronta ad accogliere i superyacht: servizi affidati a a Bwa Yachting e LuiseSarà il Gruppo Luise il “Preferred Yacht Agent” della Coppa America 2027 a Napoli, con il compito di fornire servizi di agenzia marittima a tutti gli... Calcio a 5, Forlì è pronta ad accogliere le Final Four di Coppa Italia di Serie C1: prima sfida con GatteoForlì è pronta ad accogliere le Final Four di Coppa Italia di Serie C1 di calcio a 5, in programma sabato e domenica. Aggiornamenti e notizie su Yes Cup 2026 Milano pronta ad... Temi più discussi: Calcio giovanile, a Milano torna la Yes Cup 2026; Yes Cup 2026: a Milano torna il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia; Fine settimana con lo sport: dal 20 al 22 marzo; Il Chelsea vince la Subway Women’s League Cup. Yes Cup 2026, a Milano torna il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di PasquaMilano si prepara ad accogliere nuovamente la Yes Cup, il più importante torneo internazionale di calcio giovanile legato al periodo di Pasqua in Italia. milanosportiva.com Yes Cup 2026: a Milano torna il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in ItaliaMilano si prepara ad accogliere ancora una volta la Yes Cup, il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia, che ... msn.com YES CUP - ESORDIENTI 2013 *YES CUP – CERIMONIA INAUGURALE UFFICIALE* Giovedì *2 Aprile* apriamo la Yes Cup con una serata da non perdere: lo *Stadio San Siro* diventerà il nostro palcoscenico! La serata sarà presentata da *Gli A - facebook.com facebook