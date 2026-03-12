Sansepolcro pronta ad accogliere le Fiere di Mezzaquaresima 2026

Sansepolcro si prepara ad ospitare le Fiere di Mezzaquaresima 2026, un evento che coinvolge numerosi espositori e visitatori provenienti dalla regione. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, con stand allestiti in diverse piazze e vie principali. L’organizzazione ha annunciato che l’evento durerà diversi giorni, offrendo spazi dedicati a prodotti artigianali, gastronomici e commerciali.

Arezzo, 12 marzo 2026 – . Presentata la nuova edizione: quattro giorni di tradizione, commercio e incontro per la città Sansepolcro si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari del proprio calendario: le Fiere di Mezzaquaresima, in programma da giovedì 19 a domenica 22 marzo 2026. La manifestazione è stata presentata nel corso della conferenza stampa tenutasi a Palazzo delle Laudi, durante la quale sono stati illustrati numeri, organizzazione e caratteristiche dell'edizione di quest'anno. Le Fiere rappresentano da sempre un momento centrale nella vita della città, capace di unire tradizione, vitalità economica e partecipazione sociale, trasformando per quattro giorni il centro cittadino in un grande spazio di incontro, commercio e convivialità.