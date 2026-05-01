Ufficiali le date dei playout di Serie B

Le date dei playout di Serie B sono state ufficializzate e si svolgeranno a metà maggio. Questi spareggi rappresentano l'ultima occasione per le squadre coinvolte di evitare la retrocessione diretta. Attualmente, il Pescara si trova in una posizione critica e non può permettersi errori nel tentativo di mantenere la categoria. Le gare si svolgeranno in due match di andata e ritorno, con date ancora da definire.

A metà maggio il doppio spareggio salvezza per mantenere la cadetteria. Sono state infatti ufficializzate le date dei playout di serie B, ad oggi l'obiettivo prioritario di un Pescara non può più permettersi passi falsi per non rischiare di retrocedere direttamente. Gli spareggi salvezza si.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Serie B, ufficiali le date di playoff e playout: si comincia il 12 maggioLa Lega Serie B ha ufficializzato oggi le date dei playoff e playout per la stagione 202526. Leggi anche: Serie C, ufficiali le date di playoff e playout 2025/2026: il calendario della Lega Pro Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le date ufficiali del quarto di finale playoff Verona-Brindisi; Date ed orari ufficiali dei Quarti di Finale Playoff vs Cividale; Serie C femminile. Ufficiali le date dei playoff e della Coppa Italia; Quarti di Finale Playoff, date ed orari. Quando riaprono gli stabilimenti balneari per l’estate 2026: le date ufficiali regione per regioneL’estate si avvicina e così gli italiani sono in trepida attesa di poter recarsi nei vari lidi della Penisola. Da nord a sud, sono state annunciate le date di apertura dei vari stabilimenti balneari. fanpage.it UFFICIALE - Serie A 26/27, ecco le date del mercato estivo e invernaleE' già tempo di pensare al Fantacalcio 2026/2027. Sono state infatti ufficializzate oggi le date del calciomercato della prossima stagione. Primo passo per cominciare a individuare la possibile data ... fantacalcio.it Premio Maurizio Maestrelli 2025/2026 Ufficiali le personalità che riceveranno il prestigioso riconoscimento Appuntamento a lunedì 11 Maggio alle ore 18.30 presso il Grand Hotel Duca d’Este a Tivoli Terme Alle ore 15.30 anteprima con la presentazio - facebook.com facebook . @Conf_League, le formazioni ufficiali delle semifinali x.com