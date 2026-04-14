Serie B ufficiali le date di playoff e playout | si comincia il 12 maggio

La Lega Serie B ha annunciato le date ufficiali per i playoff e i playout della stagione 202526. La fase dei playoff, che determina la promozione in Serie A, inizierà il 12 maggio con i turni preliminari in gara singola. I turni di ritorno sono previsti in date successive, mentre i playout si svolgeranno anch’essi a partire dalla stessa data, con partite di andata e ritorno.

La Lega Serie B ha ufficializzato oggi le date dei playoff e playout per la stagione 202526. Gli spareggi per la promozione in Serie A cominceranno il 12 maggio con i turni preliminari in gara unica. Il campionato terminerà l’8 maggio e quattro giorni dopo le squadre qualificate scenderanno in.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Serie C, ufficiali le date di playoff e playout 2025/2026: il calendario della Lega Pro Serie C, ufficiali le date dei playoff: si parte il 3 maggio, finale di ritorno il 7 giugnoIl girone A è già deciso, con il Vicenza che ha già festeggiato la promozione, nel B è testa a testa tra Arezzo e Ascoli e nel C il Benevento prova a...