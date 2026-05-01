UE nuovi regolamenti | dazi sulle gru e lotta alla peste suina

La Commissione Europea ha approvato il 27 febbraio nuovi regolamenti riguardanti i dazi sulle gru provenienti dalla Cina e le misure di sanità animale per combattere la peste suina. Queste norme stabiliscono tariffe più elevate per le importazioni di alcune attrezzature e introducono nuove regole per il controllo sanitario degli animali. Le decisioni sono state pubblicate ufficialmente e entreranno in vigore nei prossimi mesi.

? Cosa sapere La Commissione Europea ha varato nuovi regolamenti su dazi cinesi e sanità animale il 27 febbraio.. Le misure proteggono i produttori europei e rafforzano i controlli contro la peste suina in Polonia.. Dall’autorizzazione ai biocidi alla gestione dei dazi sulle gru cinesi, fino al controllo sanitario della peste suina in Polonia: la Commissione Europea ha varato una serie di regolamenti cruciali pubblicati sul numero L 1 della Ufficiale il 27 febbraio 2026. Il normativo comunitario si è arricchito di interventi che spaziano dalla sicurezza chimica alla protezione degli allevamenti, toccando anche i flussi commerciali internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UE, nuovi regolamenti: dazi sulle gru e lotta alla peste suina Notizie correlate Peste suina africana: nuovi casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 26 aprile 2026, sono... Peste suina in Liguria: nuovi contagi, l’emergenza corre tra i boschiL’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha confermato l’individuazione di quattro nuovi casi di peste suina... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In vigore l'intesa Ue-Mercosur, via i dazi al 90% dell'export europeo; Riso, la Ue non cambia la soglia per l’import a dazio zero. I produttori: danno da 4 miliardi; Riso italiano: Ue conferma dazi zero, a rischio 4 miliardi; Riforma del commercio UE: via libera al Sistema di preferenze tariffarie generalizzate, ma è scontro su rimpatri e riso. Siderurgia UE: nuovi contingenti e dazi al 50%Accordo tra Parlamento e Consiglio: riduzione dei contingenti, rafforzamento dei dazi e nuove regole di tracciabilità per contrastare le importazioni e tutelare l’industria europea ... fiscoetasse.com Capo commercio UE: pronti a discutere regole digitali con gli USA, ma senza cancellarleDopo mesi di pressioni Usa, il commissario Ue al Commercio Maroš Šef?ovi? ha detto a Euronews che Bruxelles aprirà un «dialogo digitale» con Washington, ma restano i dazi Usa su acciaio e alluminio eu ... it.euronews.com Il Consiglio Comunale approva il Rendiconto 2025: crescono cassa e riscossioni, scende il debito. Varati i nuovi regolamenti per il commercio e il mondo dell’associazionismo - facebook.com facebook La #FIA nel mirino di un ex-pilota I nuovi regolamenti tolgono un vantaggio alla #Ferrari #F1 #fb x.com