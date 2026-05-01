L'incontro tra Udinese e Torino si avvicina, con i granata che arrivano dopo aver pareggiato 2-2 contro l’Inter, ottenendo un risultato in rimonta. La squadra di D'Aversa si prepara a affrontare la trasferta in Friuli, dove i padroni di casa si presentano con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. La partita si giocherà nel rispetto del calendario e delle regole stabilite dalla Lega Serie A.

Dopo il prestigioso 2-2 conquistato in rimonta contro l'Inter, i granata vanno in Friuli con la salvezza matematica e la voglia di stupire ancora Una volta conquistata la salvezza dal punto di vista matematico, il Torino nelle ultime quattro giornate cercherà ancora di stupire e di migliorare la sua classifica. E D'Aversa farà un tentativo anche di conquistare la fiducia del club per la prossima stagione. Scopriamo pronostico e quote di Udinese-Torino in programma sabato 2 maggio alle ore 15. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Nell'ultima giornata di campionato, il Torino ha forse centrato l'impresa più bella stagione recuperando contro l'Inter un punto nonostante fosse andato sotto per 0-2.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese-Torino, il pronostico: D'Aversa ora punta in alto

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