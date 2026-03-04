Udinese Juve un big di Runjaic a rischio | le condizioni del giocatore bianconero I dettagli

Durante la partita tra Udinese e Juventus, il giocatore bianconero Bertola si è infortunato a causa di una distorsione alla caviglia destra. Le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione, e c’è il rischio che possa saltare la prossima sfida contro l’Udinese. La società non ha ancora comunicato ufficialmente i tempi di recupero o eventuali esami medici.