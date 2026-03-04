Udinese Juve un big di Runjaic a rischio | le condizioni del giocatore bianconero I dettagli
Durante la partita tra Udinese e Juventus, il giocatore bianconero Bertola si è infortunato a causa di una distorsione alla caviglia destra. Le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione, e c’è il rischio che possa saltare la prossima sfida contro l’Udinese. La società non ha ancora comunicato ufficialmente i tempi di recupero o eventuali esami medici.
Sorloth Juventus, l’attaccante norvegese resta nel mirino dei bianconeri. L’ostacolo per portarlo alla corte di Spalletti Nico Gonzalez, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid? L’argentino è out per infortunio. I dettagli Alajbegovic alla Juve, i bianconeri sono sulle tracce del ‘nuovo’ Yildiz: la valutazione del classe 2007 e la concorrenza da battere Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. Sul campo in sintetico dico questo» Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Udinese Juve, un big di Runjaic a rischio per i bianconeri? L’esito sull’infortunio e cosa filtra in vista del match
Udinese, brutte notizie per Runjaic: questo giocatore si è fermato per un problema fisico. Le sue condizioni e quando rientrerà a disposizioneNon arrivano buone notizie per l’Udinese alla vigilia della prima gara del nuovo anno.
Contenuti e approfondimenti su Udinese Juve.
Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Roma - Juventus in Diretta Streaming; Udinese, Runjaic: Con la Fiorentina daremo tutto per fare punti; Corsa Champions, cinque squadre per due posti tra Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta: il calendario a confronto.
Udinese-Juventus: le info per la vendita dei biglietti nel settore ospiteLa Juventus, tramite una nota ufficiale, ha fornito le informazioni per l'acquisto dei biglietti per la sfida in trasferta contro l'Udinese: Giovedì 5 marzo prenderà il ... tuttojuve.com
Udinese, Bologna, Juve e basket: le ultimissimeP& $?Á? (???u0003BE??u0004J?????Lu00195?0? ?zu001fu0014???66?I??fu001b?&r (q0?&u001eu0015Dau000b????E?A???d?????u0007??c?2N??c??Tau001eu001cP??P???A@bu0003?66??5??pxh\u0012??L6??+?????l?$?Jb/$u0002? ... corrieredellosport.it