Dopo settimane di speculazioni, è stata confermata la decisione di Diego Simeone di rimanere alla guida dell’Atletico Madrid anche nella prossima stagione. La scelta è stata comunicata ufficialmente e mette fine alle voci di un possibile addio dell’allenatore argentino. La società ha confermato il rinnovo del contratto, portando stabilità in vista dei prossimi impegni di campionato e coppa.

Mercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Juve, i numeri non mentono! I bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A: sono ben 18 i marcatori diversi! I dettagli Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi. L’obiettivo principale è rimanere uniti» Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione» Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Simeone lascerà l’Atletico Madrid a fine stagione? Presa una decisione definitiva! Tutti i dettagli

Diego Simeone Is Leaving Atletico Madrid After 14 Years#shorts

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