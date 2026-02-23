Ucraina | Zelensky ' Mosca ha lanciato decine di missili e droni in tutto il Paese'

Una serie di attacchi russi ha colpito diverse zone dell’Ucraina, causando danni a edifici civili e infrastrutture. Mosca ha lanciato decine di missili e droni in risposta a tensioni crescenti lungo il confine orientale. L’attacco più grave ha distrutto un’abitazione a Kiev, lasciando alcune persone senza casa. Le autorità ucraine si preparano a fronteggiare ulteriori provocazioni mentre si avvicina il quarto anniversario dell’invasione. Le operazioni militari continuano senza sosta.

Kiev, 23 feb. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato decine di missili e droni contro obiettivi in??tutta l'Ucraina, radendo al suolo un'abitazione a Kiev, due giorni prima del quarto anniversario dell'invasione su vasta scala di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che ieri il Cremlino ha lanciato 297 droni e quasi 50 missili, nell'ultimo di una serie di attacchi notturni. Ha aggiunto che "una parte significativa" di questi è stata abbattuta, invitando gli alleati a rafforzare le difese aeree del Paese contro gli attacchi nemici. Il presidente ucraino ha aggiunto che "Mosca continua a investire più negli attacchi che nella diplomazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Zelensky: "Questa settimana da Mosca 1100 droni, 890 bombe guidate e 50 missili"Durante questa settimana, la Russia ha effettuato numerosi attacchi contro l'Ucraina, utilizzando circa 1.

Ucraina, Zelensky: "Raid russo con 30 missili e oltre 650 droni"Nella notte, l’Ucraina ha subito un massiccio attacco con oltre 600 droni e decine di missili, secondo quanto dichiarato dalla premier Yulia Svyrydenko su X.

L’Ucraina colpisce duro Mosca: Putin perde il controllo dei cieli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ucraina, raid a Kiev e Leopoli. Veto Orban su sanzioni Ue a Mosca; Zelensky: Mosca pianifica nuovi attacchi terroristici. Putin: Rafforziamo ancora le forze armate - Putin: La Russia continuerà a rafforzare le proprie forze armate; Guerra Ucraina - Russia, le news del 16 febbraio; Zelensky, 'Mosca pianifica nuovi attacchi terroristici in Ucraina'.

Ucraina, Zelensky: «Da Mosca attacco con trecento droni e cinquanta missili»I raid hanno colpito Kiev e la sua regione, nonché le regioni di Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Odesa, Poltava e Sumy. Nel corso dell'attacco una persona «è stata uccisa» nel distretto di Fastiv, mentr ... editorialedomani.it

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Putin ha iniziato guerra mondiale. Va fermato. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Putin ha iniziato guerra mondiale. Va fermato'. LIVE ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “Putin ha scatenato la Terza guerra mondiale” x.com

Ucraina, Witkoff: "Possibile incontro Zelensky-Putin entro 3 settimane" - la diretta Attentato nella notte a Leopoli: 24 feriti, morta una giovane poliziotta - facebook.com facebook