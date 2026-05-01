Ucciso a Ibiza preso il killer | è un italiano di 45 anni

Da ilgiornale.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato un cittadino italiano di 45 anni in relazione all’omicidio di un giovane uomo avvenuto mercoledì pomeriggio a Platja d'en Bossa, sull’isola di Ibiza. La vicenda ha portato all’arresto il sospettato, che è stato identificato come il presunto autore dell’accoltellamento che ha causato la morte della vittima. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Svolta nell'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne italiano accoltellato a morte mercoledì pomeriggio a Platija d'en Bossa, a Ibiza. Gli agenti della Guardia Civil hanno arrestato il presunto autore, un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino. Ancora non sono state rese note le generalità dell'arrestato, che sarebbe stato identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona. Al momento non è nemmeno stato chiarito il movente del crimine. Ma sembra che dietro l'aggressione ci siano giri di droga, forse dosi non pagate. Il 35enne è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace. La salma verrà sottoposta a esame autoptico nelle prossime ore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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