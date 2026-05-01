Ucciso a Ibiza preso il killer | è un italiano di 45 anni

È stato arrestato un cittadino italiano di 45 anni in relazione all’omicidio di un giovane uomo avvenuto mercoledì pomeriggio a Platja d'en Bossa, sull’isola di Ibiza. La vicenda ha portato all’arresto il sospettato, che è stato identificato come il presunto autore dell’accoltellamento che ha causato la morte della vittima. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Svolta nell'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne italiano accoltellato a morte mercoledì pomeriggio a Platija d'en Bossa, a Ibiza. Gli agenti della Guardia Civil hanno arrestato il presunto autore, un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino. Ancora non sono state rese note le generalità dell'arrestato, che sarebbe stato identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona. Al momento non è nemmeno stato chiarito il movente del crimine. Ma sembra che dietro l'aggressione ci siano giri di droga, forse dosi non pagate. Il 35enne è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace. La salma verrà sottoposta a esame autoptico nelle prossime ore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucciso a Ibiza, preso il killer: è un italiano di 45 anni Notizie correlate Pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza. Killer preso. "Regolamento di conti"Sono ancora avvolti nel mistero i motivi del litigio costato la vita a Franco Sessa (foto), il pizzaiolo originario di Pagani (Salerno) assassinato... Ibiza, ucciso un 30enne italiano. Caccia al killer che lo ha accoltellato per stradaUn italiano di 30 anni è stato ucciso questo pomeriggio a Platja d’en Bossa, una località situata sull’isola spagnola di Ibiza. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ucciso a Ibiza per un regolamento di conti, preso il killer; Ragazzo italiano ucciso a coltellate a Ibiza: L'assassino è in fuga; Italiano ucciso a Ibiza, arrestato il presunto aggressore: è un 45enne di origini avellinesi; Italiano ucciso a coltellate a Ibiza, 30enne aggredito a morte dopo una lite: caccia all'uomo, killer in fuga. Ucciso a Ibiza, preso il killer: è un italiano di 45 anniSvolta nell'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne italiano accoltellato a morte mercoledì pomeriggio a Platija d'en Bossa, a Ibiza. Gli agenti della Guardia Civil hanno arrestato il presunto autore, ... ilgiornale.it Ucciso a Ibiza per un regolamento di conti, preso il killerSono ancora avvolti nel mistero i motivi del litigio costato la vita a Franco Sessa, il pizzaiolo originario di Pagani (Salerno) assassinato con una coltellata al torace nel pomeriggio di ieri in Call ... ansa.it Corriere della Sera. . Un uomo di 62 anni, Angelo Pizzi, è stato ucciso nella serata del 30 aprile in un ristorante a Bisceglie, nella provincia della Bat (Barletta Andria Trani). Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la vittima era un cameriere del local - facebook.com facebook Bisceglie, sparatoria in un ristorante: uomo di 62 anni ucciso per errore x.com