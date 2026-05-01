Pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza Killer preso Regolamento di conti

Un pizzaiolo italiano è stato ucciso a Ibiza mercoledì pomeriggio, dopo un litigio avvenuto in Calle Alzines, a Platja d’en Bossa. La vittima, originaria di Pagani in provincia di Salerno, è stata colpita con un coltello al torace. Le autorità hanno arrestato l’autore dell’omicidio, che avrebbe agito nel quadro di un regolamento di conti. Restano ancora sconosciuti i motivi alla base della lite fatale.

Sono ancora avvolti nel mistero i motivi del litigio costato la vita a Franco Sessa (foto), il pizzaiolo originario di Pagani (Salerno) assassinato con una coltellata al torace nel pomeriggio di mercoledì in Calle Alzines, a Platija d’en Bossa, a Ibiza (Spagna). Ad indagare è la Guardia Civil delle Baleari, che ieri mattina ha arrestato un uomo di 45 anni, anche lui di origini campane, nato nell’Avellinese. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, anche un possibile movente legato al mondo della droga, anche se si attendono gli sviluppi dell’indagine prima di formulare ipotesi più certe. Sull’isola sono arrivati i familiari del 35enne, accolti dalle autorità consolari del luogo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza. Killer preso. "Regolamento di conti" Notizie correlate Leggi anche: Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, fermato il presunto killer del pizzaiolo: sarebbe un altro italiano Pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza: mistero sull’omicidio di Francesco SessaABBONATI A DAYITALIANEWS Agguato mortale a Playa d’en Bossa Si chiamava Francesco Sessa, 35 anni, il cittadino italiano ucciso nel pomeriggio del 29... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Francesco Sessa, chi era l'italiano ucciso con una coltellata a Ibiza; Ucciso a Ibiza per un regolamento di conti, preso il killer; Francesco Sessa, il 35enne di Pagani ucciso a Ibiza con una coltellata all'addome: fermato il presunto omicida. E' un 45enne di Avellino; Francesco Sessa: il pizzaiolo italiano di 35 anni ucciso a Ibiza con una coltellata. Pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza. Killer preso. Regolamento di contiSono ancora avvolti nel mistero i motivi del litigio costato la vita a Franco Sessa (foto), il pizzaiolo originario ... quotidiano.net Franco Sessa, perché è stato ucciso? «Ipotesi regolamento di conti, forse legato alla droga». La verità dall'autopsiaSono ancora avvolti nel mistero i motivi del litigio costato la vita a Franco Sessa, il pizzaiolo originario di Pagani (Salerno) assassinato con una coltellata al torace nel pomeriggio ... leggo.it Ucciso a Ibiza per un regolamento di conti, preso il killer. La vittima e l'assassino entrambi campani, si cercano i complici #ANSA - facebook.com facebook Un regolamento di conti tra adulti in cui era rimasto coinvolto anche il 14enne Alexandru Ivan, ucciso con un colpo di pistola. Condannate in primo grado quattro persone, ergastolo per chi impugnava l’arma. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/n x.com