Ibiza ucciso un 30enne italiano Caccia al killer che lo ha accoltellato per strada

Un uomo di 30 anni di nazionalità italiana è deceduto nel pomeriggio a Platja d’en Bossa, un tratto di spiaggia sull’isola di Ibiza. La vittima è stata colpita con un’arma da taglio in strada e le autorità stanno cercando il responsabile dell’aggressione. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare l’autore del gesto. La scena del crimine è sotto sequestro mentre proseguono le verifiche.

Un italiano di 30 anni è stato ucciso questo pomeriggio a Platja d’en Bossa, una località situata sull’isola spagnola di Ibiza. L’uomo, riferiscono i media locali, sarebbe stato accoltellato e l’aggressore sarebbe fuggito dopo l’attacco. La vittima avrebbe origini napoletane. Quella che sembrava inizialmente una rapina finita male sembra più un regolamento di conti. L’accoltellamento vicino a un bar legato a un’associazione locale. Secondo quanto riporta il “Periodico di Ibiza” l’accoltellamento sarebbe avvenuto alle 16.30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. Più precisamente, nei pressi del bar dell’Associazione dei Residenti di Platja d’en Bossa.🔗 Leggi su Open.online

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