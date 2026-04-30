Uccisa dalla ruspa in spiaggia consorzio e assicurazione ' responsabili civili' nel processo | ma chiedono l' estromissione

In un procedimento giudiziario che riguarda il decesso di una donna avvenuto sulla spiaggia, si discute sulla presenza dei “responsabili civili” tra le parti imputate. Il consorzio e la compagnia assicurativa coinvolti hanno chiesto di essere esclusi dal processo, mentre il giudice dovrà decidere nelle prossime settimane se inserirli come parte civile o meno. La decisione dipenderà dall’esame degli atti e delle contestazioni presentate.

Saranno inclusi anche i "responsabili civili" nel processo per omicidio? Un aspetto su cui dovrà decidere nelle prossime settimane il giudice. Si è tenuta giovedì una nuova udienza del processo che vede imputato Lerry Gnoli, il 54enne operatore balneare accusato di aver travolto e ucciso con una.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Uccisa dalla ruspa in spiaggia, si apre il processo contro Lerry Gnoli: il Comune di Cervia si costituisce parte civileSi è tenuta la prima udienza del dibattimento, con Gnoli accusato dell'omicidio colposo di Elisa Spadavecchia. Elisa uccisa da una ruspa in spiaggia, dopo 9 mesi Lerry Gnoli esce dal carcereRavenna, 18 marzo 2026 - Lerry Gnoli, il 54enne accusato di avere investito e ucciso con una ruspa, il 24 maggio 2025 sulla spiaggia di Pinarella di... Contenuti utili per approfondire Uccisa dalla ruspa in spiaggia a Cervia, il marito della vittima: «Non c’è nulla da perdonare»Nella foto grande, la ruspa guidata da Lerry Gnoli (in alto a destra). In alto a sinistra, la vittima, Elisa Spadavecchia Inizierà fra poco più di un mese il processo a carico di Lerry Gnoli, l’uomo ... corrieredelveneto.corriere.it Uccisa dalla ruspa. Iniziato il processo. Gnoli chiede di essere scarceratoC’era la compagna, evidentemente infastidita dal clamore mediatico. E c’era il padre la cui disponibilità a ospitarlo potrebbe giocare un ruolo chiave nella sua eventuale scarcerazione dopo quasi otto ... ilrestodelcarlino.it