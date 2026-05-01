Uccide il fratello e lo mostra in videochiamata ai parenti | arrestato 33enne Il dramma nel Leccese

Un uomo di 33 anni è stato arrestato nel Leccese dopo aver ucciso il fratello e aver mostrato il corpo ai familiari tramite una videochiamata. Durante la conversazione, avrebbe anche mostrato l’arma utilizzata per il delitto. La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di uno dei parenti, che ha informato le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi e le circostanze dell’omicidio.

Una drammatica videochiamata durante la quale avrebbe mostrato ai familiari il corpo del fratello appena ucciso e l’arma del delitto. È uno degli elementi più rilevanti emersi nell’inchiesta sull’ omicidio avvenuto a Tricase, nel Leccese, dove un ragazzo di 33 anni di origine bangladese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso il fratello. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’omicidio sarebbe avvenuto al termine di un litigio violento tra i due. L’indagato si chiama Sheikh Md Humaun e avrebbe colpito il fratello 28enne con un coltello da cucina all’interno dell’abitazione. Dopo l’aggressione, avrebbe poi contattato alcuni familiari in una videochiamata, mostrando la scena del delitto e confessando quanto appena accaduto.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Nel Leccese, uccide il fratello e lo mostra in un video ai familiari in Bangladesh

Fratricidio a Tricase, uccide il fratello e mostra tutto in videochiamata ai familiariL’aggressione mortale con un coltello da cucina Il fratricidio a Tricase con videochiamata sconvolge il Salento: il 33enne Sheikh Md Humaun ha ucciso...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lecce, litiga con il fratello e lo accoltella a morte: fermato un 33enne a Tricase; Accoltella e uccide il fratello durante una lite, 32enne confessa: la vittima aveva 28 anni; Accoltella e uccide suo fratello durante una lite, fermato dai carabinieri; Accoltella e uccide il fratello 28enne, l'omicidio in casa: Stavano litigando. L'allarme dato da un amico.

Uccide a coltellate il fratello, poi videochiama la madre e le mostra il cadavere: 33enne arrestatoUn 33enne bengalese ha ucciso il fratello a coltellate a Tricase, poi ha chiamato la madre in Bangladesh mostrando il cadavere. ilfattoquotidiano.it

Uccide il fratello a Tricase, poi avvia videochiamata a mostra il cadavere alla famiglia in BangladeshPochi istanti dopo aver accoltellato a morte il fratello minore, ha preso lo smartphone, ha avviato una videochiamata verso il Bangladesh e ha mostrato ai familiari il corpo senza vita riverso a terra ... fanpage.it

Uccide il fratello a coltellate, poi videochiama la madre e mostra il corpo: arrestato 33enne a Tricase - facebook.com facebook

Uccide il fratello e mostra il corpo ai familiari in Bangladesh x.com