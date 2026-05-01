In un episodio che ha attirato l'attenzione, un uomo nel Leccese ha ucciso il fratello e ha condiviso un video dell'omicidio durante una videochiamata con i familiari in Bangladesh. La registrazione è stata successivamente diffusa sui social media nel paese di origine della famiglia. La vicenda ha sollevato reazioni di sgomento e ha portato all'apertura di un'indagine da parte delle autorità italiane.

Uccide il fratello e lo mostra in una videochiamata ai familiari in Bangladesh. Videochiamata che viene poi pubblicata sui social del loro Paese di origine. Emergono dettagli inquietanti del fratricidio che ieri sera ha sconvolto il Salento. Humayun Fakir, 33 anni è il bengalese che ha confessato di aver ucciso il fratello minore Nyan di 29 anni a coltellate nell’appartamento in cui vivevano a Tricase in provincia di Lecce avrebbe così mostrato in una videochiamata alla sua famiglia di origine in Bangladesh, il corpo del congiunto privo di vita, autoaccusandosi del delitto. All’arrivo dei carabinieri della locale stazione e del nucleo...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nel Leccese, uccide il fratello e lo mostra in un video ai familiari in Bangladesh

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Nel Leccese, uccide il fratello e lo mostra in un video ai familiari in BangladeshAvrebbe ripreso con lo smartphone il corpo privo di vita spiegando in videochiamata al resto della famiglia di averlo ucciso con un coltello per ragioni economiche ... gazzettadelsud.it

Un uomo di 32 anni, originario del Bangladesh è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di avere accoltellato a morte suo fratello minore, di 28 anni, durante una lite a Tricase, nel Leccese. La lite è avvenuta nell’appartamento dove i due vivevano in via Cad - facebook.com facebook