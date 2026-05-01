uccide il fratello e lo mostra in video ai familiari in bangladesh

In Bangladesh, un uomo ha ucciso il fratello e ha condiviso un video dell'omicidio durante una videochiamata con i familiari. Successivamente, il video è stato pubblicato sui social media del Paese di origine dei familiari coinvolti. La polizia locale sta indagando sull'accaduto e ha già sequestrato il materiale video per analisi. Al momento, non ci sono dettagli sulle motivazioni o sulle circostanze che hanno portato all'omicidio.

AGI - Uccide il fratello e lo mostra in una videochiamata ai familiari in Bangladesh. Videochiamata che viene poi pubblicata sui social del loro Paese di origine. Emergono dettagli inquietanti del fratricidio che ieri sera ha sconvolto il Salento. Humayun Fakir, 33 anni, è il bengalese che ha confessato di aver ucciso il fratello minore Nyan di 29 anni a coltellate nell'appartamento in cui vivevano a Tricase in provincia di Lecce. Avrebbe così mostrato in una videochiamata alla sua famiglia di origine in Bangladesh il corpo del congiunto privo di vita, autoaccusandosi del delitto. L'uomo, stando a quanto al vaglio dei militari...🔗 Leggi su Agi.it

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