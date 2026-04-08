Durante una trasmissione in diretta, una donna è deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto in un comune della provincia di Venezia. La donna, mentre si trovava collegata con i familiari, ha assistito all’impatto tra due veicoli, una Dacia Duster e un’altra auto. Dopo lo scontro, lo schermo si è oscurato, lasciando i presenti senza ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. La famiglia era in contatto con la donna al momento dell’incidente.

CEGGIA (VENEZIA) - Quando le due auto si sono scontrate, trasformando la Dacia Duster in una trappola mortale, Domnica Daradisc era collegata con i figli e i nipoti. La 55enne di origini moldave, seduta sul sedile del passeggero, era impegnata in una videochiamata di auguri e aggiornamenti, un momento di condivisione familiare a distanza che si è interrotto bruscamente: chi stava all'altro capo del telefono ha visto lo schermo diventare improvvisamente nero. Solo dopo, quando sulla Triestina sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, quando sono stati recuperati i documenti tra le lamiere ed è partita la corsa... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Domnica muore in diretta video con figli e nipoti: gli auguri ai familiari, poi l'incidente e lo schermo nero

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“Morta sul colpo, grave il marito”. Lo schianto, poi lo choc: era in diretta video con figli e nipotiCi sono momenti che nascono per unire, per accorciare le distanze e condividere affetto, e che invece si trasformano in tragedie improvvise e...

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