Lecce uccide il fratello e confessa in videochiamata alla famiglia in Bangladesh

A Lecce, un uomo ha ucciso il fratello e ha confessato il delitto durante una videochiamata con la famiglia in Bangladesh. I due fratelli gestivano un bar a Tricase e si erano trasferiti in Italia alcuni anni fa. La vicenda si è svolta nel corso di questa comunicazione, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’omicidio.

Videochiama la famiglia in Bangladesh e mostra la scena del delitto confessando di aver appena ucciso il fratello minore durante una lite. Il 33enne bangladese prima mostra l'arma, un coltello da cucina, e poi il corpo del fratello minore in terra. È successo a Tricase, in provincia di Lecce, dove i carabinieri hanno arrestato Sheikh Md Humaun con l'accusa di avere ucciso suo fratello 28enne.,, La scena della videochiamata compare su molti siti di news del Bangladesh, in cui si fa riferimento ai dissidi tra i due fratelli. Da un primo esame medico-legale pare che la vittima sia stata colpita con tre coltellate, ma solo una mortale inferta di spalle all'altezza della regione lombare.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lecce, uccide il fratello e confessa in videochiamata alla famiglia in Bangladesh Notizie correlate Uccide il fratello e lo mostra in video ai familiari in BangladeshAGI - Uccide il fratello e lo mostra in una videochiamata ai familiari in Bangladesh. Leggi anche: Nel Leccese, uccide il fratello e lo mostra in un video ai familiari in Bangladesh Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lecce, litiga con il fratello e lo accoltella a morte: fermato un 33enne a Tricase; Accoltella e uccide suo fratello durante una lite, fermato dai carabinieri; Accoltella e uccide il fratello 28enne, l'omicidio in casa: Stavano litigando. L'allarme dato da un amico; Tricase, uccide il fratello durante una lite: fermato 32enne. Uccide il fratello con un coltello da cucina e confessa con una videochiamata ai parenti: il cadavere sul pavimentoLa scena del delitto mostrata ai familiari in una drammatica videochiamata nella quale confessa di aver appena ucciso il fratello minore durante una lite, mostrando l'arma del delitto, ... corriereadriatico.it Tricase, uccide il fratello durante una lite: arrestato 33enne bangladeseA Tricase un 33enne è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il fratello durante una lite. Nelle indagini anche una videochiamata ai familiari in Bangladesh. trmtv.it Oggi, Primo Maggio, festa dei lavoratori. In questo ponte primaverile, Lecce è stata meta di molti turisti alla scoperta del Barocco. E c'è chi ha scelto questo giorno per convolare a nozze. - facebook.com facebook Hiljemark prepara un cambio rispetto all’ultima gara, Di Francesco pronto a stravolgere il tridente: le ultime verso Pisa-Lecce x.com