Ragazza di 18 anni violentata in stazione condanna a 12 anni per Harouna Sangare

Harouna Sangare, 26enne del Mali, ha ricevuto una condanna di 12 anni di carcere per aver violentato una ragazza di 18 anni alla stazione di Milano. La decisione del gup di Lodi deriva dalle prove raccolte durante il procedimento con rito abbreviato. Sangare sarà anche espulso una volta scontata la pena. La vicenda ha suscitato scalpore tra i residenti della zona, che hanno assistito alle udienze. La ragazza ha raccontato l'aggressione durante l'udienza.

La condanna con rito abbreviato. La violenza si era consumata lo scorso 30 agosto, a San Zenone al Lambro Condanna a 12 anni di reclusione, con espulsione a pena espiata. Questa la decisione del gup di Lodi nell'ambito del procedimento con rito abbreviato che ha condannato Harouna Sangare, 26enne del Mali, accusato di violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne milanese. L'uomo - che all'epoca lavorava in cucina in una struttura di accoglienza per migranti nel paese del Milanese - avrebbe chiesto scusa e versato un risarcimento alla vittima, che non si è costituita parte civile. La procura aveva chiesto 11 anni.