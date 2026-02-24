Ragazza di 18 anni violentata in stazione condanna a 12 anni per l' aggressore

Un uomo di 26 anni del Mali riceve una condanna di 12 anni di carcere per aver violentato una ragazza di 18 anni in stazione. La decisione del gup di Lodi arriva dopo un procedimento con rito abbreviato, che ha visto il giudice confermare le accuse di violenza sessuale e lesioni. L'uomo dovrà anche essere espulso una volta scontata la pena. La sentenza chiude un caso che ha scosso la città.

La condanna con rito abbreviato. La violenza si era consumata lo scorso 30 agosto, a San Zenone al Lambro Condanna a 12 anni di reclusione, con espulsione a pena espiata. Questa la decisione del gup di Lodi nell'ambito del procedimento con rito abbreviato che ha condannato il 26enne del Mali accusato di violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne milanese. L’uomo - che all’epoca lavorava in cucina in una struttura di accoglienza per migranti nel paese del Milanese - avrebbe chiesto scusa e versato un risarcimento alla vittima, che non si è costituita parte civile. La procura aveva chiesto 11 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Ragazza violentata su un treno a Bologna, l’aggressore condannato dopo otto anni

Ragazza violentata a San Zenone (Milano), 26enne maliano condannato a 12 anni di carcereUn giovane di 26 anni, di origine maliana, ha ricevuto una condanna di 12 anni di carcere per aver violentato una ragazza a San Zenone, Milano.

