Venezia e Monza verso la Serie A il Frosinone frena | ecco tutte le curiosità di Serie B 2025 2026

Alla 28ª giornata della Serie B, Venezia e Monza sono in corsa per la promozione diretta in Serie A, mentre il Frosinone ha rallentato la sua marcia. Le statistiche delle scommesse online indicano ancora le prime due squadre come favorite per conquistare i posti di testa, con le posizioni di classifica che si giocano ancora tra le squadre in lotta per la promozione.

Alla 28esima giornata la Serie B mostra un quadro chiaro delle squadre che dominano le statistiche delle scommesse online, almeno per quanto riguarda le prime due posizioni che garantiscono il salto diretto in Serie A. Negli ultimi 5 match il Catanzaro è la squadra più in forma di Serie B, seconda soltanto al Monza. I Giallorossi hanno messo in cassaforte 11 punti e si piazzano stabili al quinto posto. Tra i grandi flop c’è sicuramente il Pescara, che naviga in ultima posizione a 6 punti dalla zona playout e 7 punti dalla salvezza. I tre pareggi consecutivi hanno fatto rallentare la cavalcata del Frosinone e, offerto la possibilità al Monza di tornare in carreggiata per braccare il secondo posto. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

