Venezia Monza Frosinone e Palermo | dietro la grande corsa verso la Serie A

Venezia, Monza, Frosinone e Palermo si sfidano per la promozione in Serie A. La causa di questa corsa è la vittoria di Venezia in 13 delle ultime 15 partite, che ha rafforzato la loro posizione in classifica. Monza ha superato recentemente la squadra di Alvini, mentre Palermo si avvicina alla zona di testa. Le battaglie sul campo continuano, con ogni squadra che cerca di conquistare punti preziosi.

I numeri non mentono, anche se in questo caso possono sembrare superflui. Basta vedere la classifica e il rendimento per capire come Venezia, Monza, Frosinone e Palermo (questo il nuovo ordine di graduatoria, dopo l’ultima giornata) stiano dominando il campionato. Non siete convinti? E allora sappiate che queste quattro squadre hanno anche i migliori attacchi della categoria: Venezia 53 gol, Frosinone 48, Palermo 45 e Monza 39. Scontato? No, anzi: è molto significativo. Più segni, più vinci, più ti giochi la Serie A. E la disinvoltura con la quale vanno a segno, i giocatori che vanno in gol e le soluzioni offensive sono veri marchi di fabbrica di questi bolidi che stanno correndo un Gran Premio ormai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Per i tecnici di B Frosinone e Cissé rivelazioni, in A Venezia, Monza e PalermoIl Frosinone, attualmente in testa alla classifica di Serie B, mantiene un vantaggio significativo alla fine del girone d'andata.

Super Shpendi ne fa due e l'Empoli rallenta la corsa del Frosinone verso la Serie AShpendi ha segnato due gol, causando il pareggio dell’Empoli contro il Frosinone.

Frosinone e Monza non mollano il Venezia: la vetta resta a un punto, Bari sempre più giùFrosinone e Monza rispondono al Venezia capolista. Bari in crisi, pari tra Empoli e Reggiana: il punto sul 25° turno. Non si scappa: chi vuole restare in alto deve rispondere colpo su colpo. E così è ... seriebnews.com

Monza, è il momento della verità: perché i biancorossi possono giocarsi la A fino in fondoIl Monza è tra le prime quattro della Serie B: vittorie, punti e calendario nella corsa alla promozione in Serie A. monza-news.it

UN VALZER IN QUATTRO PER LA SERIE A Roberto Aiello Venezia, Monza, Frosinone, Palermo. Quattro nomi che sembrano note su uno spartito, sospese sopra il campionato con un equilibrio fragile. Perfino Orazio parlerebbe di "aurea mediocritas", ma - facebook.com facebook

Hernani segna ancora e il Monza resta attaccato al Venezia Quinto gol in sette partite con i brianzoli per l'ex Parma #CarrareseMonza #SerieBKT #DAZN x.com