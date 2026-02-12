LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida problemi per Red Bull e Mercedes

Le prove sul circuito di Sakhir sono terminate con la Ferrari che si prende la prima posizione, grazie a Leclerc. La McLaren si conferma solida, mentre Red Bull e Mercedes hanno incontrato diversi problemi. La giornata di test si chiude con questa situazione, e i team si preparano già alle prossime sfide in vista della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 17.00 Tempo scaduto! Finisce qui la seconda giornata dei Test F1 in Bahrain con il miglior tempo della Ferrari. 16.59 McLaren raggiunge in extremis la significativa soglia dei 150 giri percorsi in una sola giornata. Tanti chilometri anche per Ferrari, Haas, Williams e Racing Bulls. 16.58 Di seguito la classifica ormai praticamente definitiva di fine giornata: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.273 2 Lando Norris McLaren +0.511 3 Oliver Bearman Haas F1 Team +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes Approfondimenti su Sakhir 2026 LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari in testa con Leclerc, problemi per Red Bull e Mercedes La giornata di test a Sakhir si fa subito interessante. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari sempre in testa, ancora ferme Red Bull e Mercedes Questa mattina a Sakhir, i test della Formula 1 sono ancora aperti e la Ferrari si conferma in testa con Charles Leclerc, che ha segnato il miglior tempo di 1:34. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sakhir 2026 Argomenti discussi: F1, la seconda giornata di test LIVE; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; F1, Test Bahrain 2026 Day 1 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: prove di passo gara per i top team. Leclerc resta al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39 Bortoleto sfrutta la gomma soft nuova e sale in quinta piazza con l'Audi in 1'366, pagando però oltre 2 ... oasport.it Test F1 LIVE, il day-2 mattina in Bahrain in diretta: lampi di Ferrari con Leclerc, miglior crono davanti a NorrisLa diretta della seconda giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Leclerc in entrambe le sessioni, Antonelli apre il ... fanpage.it La mattina della seconda giornata di test collettivi sul tracciato di Sakhir si è aperta con i primi lampi di velocità della Ferrari, a cui si è invece contrapposto il silenzio dei box Mercedes e, soprattutto, Red Bull. Charles Leclerc ha deciso di rompere gli indugi port - facebook.com facebook Lando Norris davanti a tutti dopo la prima ora del secondo giorno di test #F12026 a Sakhir! Segui il live blog x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.