Tutto pronto in Bahrain Ferrari McLaren Mercedes e Red Bull | primi confronti nei test

Le scuderie di Formula 1 sono in Bahrain per la seconda sessione di test prima dell’inizio del campionato. Da mercoledì a venerdì, Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull hanno messo in pista le auto a Sakhir, cercando di migliorare le prestazioni in vista dell’appuntamento in Australia, che scatterà l’8 marzo. I team hanno già iniziato a confrontarsi sui tempi e sulla affidabilità delle vetture, preparando il terreno per l’avvio della stagione.

«Ogni errore dei piloti peserà di più, non sarà facile. Ma mi rendo conto che per chi guarderà le gare da casa sarà estremamente divertente”. Parola del campione del mondo Lando Norris, che alla vigilia della nuova stagione ha inquadrato così le tante novità regolamentari con cui da domani in Bahrain i team cercheranno di familiarizzare ulteriormente nella seconda sessione ufficiale dei test prestagionali, in programma da mercoledì a venerdì compresi (dalle 8 alle 17 italiane). Sei giorni complessivi – tre questa settimana, tre la prossima – che segneranno il vero battesimo del fuoco per una Formula 1 che si è reinventata da zero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tutto pronto in Bahrain. Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull: primi confronti nei test Approfondimenti su Bahrain Test Formula 1, verso il Bahrain: Mercedes impressiona, Ferrari solida, Red Bull cresce Dopo i test di Barcellona, si pensa già alla gara in Bahrain. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Norris svetta con la McLaren, Red Bull e Ferrari non girano Questa mattina a Barcellona, Norris fa registrare il miglior tempo con la McLaren, mentre Red Bull e Ferrari restano ferme in pista e non girano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bahrain Test Argomenti discussi: Williams, Wolves fiducioso per il 2026: Non siamo disarmati riguardo alla sfida che ci attende; Haas svela una entusiasmante formazione di piloti per i test in Bahrain: Ocon e Bearman pronti a brillare!; Haas svela una entusiasmante formazione di piloti per i test in Bahrain: Ocon e Bearman pronti a brillare!. Vanzini dopo l'operazione: Tante cose da dire e la F1 lo aspetta. Ferrari aggressiva: tutto sui test in BahrainIl telecronista della F1 su Sky, Carlo Vanzini è tornato sui social probabilmente dopo l'operazione per il tumore al pancreas, messaggio di speranza. Intanto in Bahrain tutto pronto per i test ... sport.virgilio.it La Red Bull affronta la prima settimana di test prestagionali in Bahrain senza il team principal Laurent Mekies. Ecco perché non sarà presente in pista e quando è previsto il suo rientro nel paddock - facebook.com facebook 2026 starts now! Ecco la livrea della Red Bull RB22 che sarà affidata a Max Verstappen e Isack Hadjar! Chi non vede l’ora di vederla in azione nel Tempio della Velocità #AutodromoNazionaleMonza #F1 #ItalianGP #RedBullRacing #RB22 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.