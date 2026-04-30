campania 73 milioni per 27 interventi contro incendi e dissesto

La Giunta della regione ha approvato un finanziamento di 73 milioni di euro destinato a 27 interventi specifici contro incendi e dissesto idrogeologico. Questi fondi saranno utilizzati per realizzare lavori di prevenzione e messa in sicurezza del territorio. La decisione riguarda diverse aree della regione, con l’obiettivo di intervenire su territori vulnerabili e soggetti a rischi ambientali.

? Cosa sapere La Giunta Campania approva 73 milioni per 27 interventi contro incendi e dissesto idrogeologico.. Entro maggio saranno erogati 15 milioni per finanziare i progetti del biennio 2025-2026.. La Giunta regionale della Campania ha approvato giovedì 30 aprile 2026 una variazione di bilancio da 73 milioni di euro per finanziare 27 interventi volti a contrastare gli incendi e il rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale. Il provvedimento, che dà seguito al Documento Esecutivo di Programmazione Forestale 2024–2026, mira a garantire la continuità operativa per la tutela dell'ambiente e la sicurezza dei cittadini attraverso l'impiego di risorse provenienti dal PR FESR 2021–2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

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