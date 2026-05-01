Turismo sostenibile e di qualità a Firenze la Conferenza dei sindaci d' Ambito

Il 1 maggio 2026, a Firenze, si è tenuta la Conferenza dei sindaci d'Ambito dedicata al turismo sostenibile e di qualità. Tra i partecipanti c'era anche l'assessore al turismo di un'Unione montana di Comuni. L'incontro ha visto confronti su strategie per promuovere un turismo più responsabile e migliorare l'offerta complessiva della città. Sono stati affrontati temi legati alla gestione delle risorse e alla valorizzazione del patrimonio locale.

Firenze, 1 maggio 2026 - Era presente anche l’assessore al turismo dell'Unione montana dei Comuni del Mugello, Federico Ignesti alla Conferenza dei sindaci delle Comunità di Ambito di Firenze e dell’area fiorentina, che si è tenuta martedì 28 aprile presso il Teatrino Lorenese della Fortezza da Basso, organizzata dall'assessore al turismo del Comune di Firenze, Iacopo Vicini. Un’ulteriore occasione per ribadire il valore delle sinergie tra territori turistici vicini, unici nelle loro peculiarità ma con tanto in comune. I rappresentanti degli ambiti dell'Empolese Valdelsa Montalbano, del Chianti, di Firenze e area fiorentina e di Mugello con...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo sostenibile e di qualità, a Firenze la Conferenza dei sindaci d'Ambito Notizie correlate Firenze a Bruxelles per parlare di turismo sostenibile: sul tavolo il nodo dell'overtourismLa sindaca Sara Funaro e l'assessore Jacopo Vicini domani al Comitato europeo delle regioni. Il prefetto alla conferenza zonale dei sindaci del ValdarnoArezzo, 18 febbraio 2026 – Il prefetto alla conferenza zonale dei sindaci del Valdarno: sicurezza del territorio e prevenzione al centro del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Forum CETS Vesuvio: oltre 60 partecipanti a Ottaviano; Università Tor Vergata porta a Tivoli corso in Turismo sostenibile e valorizzazione patrimonio culturale; Bovino Innovation, il turismo sostenibile per rigenerare un borgo pugliese; Turismo sostenibile e di qualità, a Firenze la Conferenza dei sindaci d'Ambito. Bruxelles punta sul turismo di qualità: la risoluzione Ue sposa la linea CnaIl Parlamento Europeo ha dato il via libera a una risoluzione strategica sul turismo sostenibile, un provvedimento che recepisce in misura significativa le istanze avanzate da Cna Turismo e Commercio ... intornotirano.it Turismo sostenibile e mobilità elettrica: il piacere di viaggiare nel silenzio che rigenera i sensiIl viaggio consapevole sta ridefinendo il nostro modo di esplorare il pianeta, trasformando lo spostamento da semplice necessità a momento di connessione profonda. L'adozione di auto elettriche e ibri ... newsauto.it CALABRIA: VERSO CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE, VERIFICHE A PARCHI MARINI Costruire una destinazione sostenibile capace di tenere insieme aree marine protette, borghi costieri, ruralità, identità culturali e comunità locali, superando defi - facebook.com facebook Sapevi che Las Terrazas è la prima comunità di turismo sostenibile a Cuba Si trova nella Sierra del Rosario (Pinar del Río). Paesaggi nati da riforestazione dal 1968 Scopri anche i Bagni del fiume San Juan: piscine naturali cristalline #CubaUnica #Cub x.com