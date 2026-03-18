Lenci sfida al cambiamento Un secolo dopo torna Bottega e punta ancora sulla qualità

A Lucca, la crisi del commercio tradizionale si fa sentire con una riduzione di quasi il trenta per cento dei negozi in poco più di dieci anni. Tra le attività colpite c’è anche la bottega Lenci, che, un secolo dopo la sua nascita, torna a puntare sulla qualità e sulla tradizione. La situazione riflette una tendenza generale nel settore commerciale locale.

Quasi il trenta per cento in meno di negozi in poco più di dieci anni: anche a Lucca la crisi del commercio tradizionale sta picchiando duro, ma c’è chi non intende mollare. Anzi, rilancia. E’ il caso della Bottega Lenci, uno storico negozio di scarpe del centro che ha aperto i battenti nel 1912: 114 anni fa. Generazioni e generazioni (siamo alla quinta) si sono succedute nei locali di via Fillungo, dopo che il fondatore Grisostomo Lenci, originario di Segromigno, patria lucchese delle scarpe, decise di scommettere sul commercio al dettaglio. Sono tre negozi che nel corso del tempo intere generazioni di lucchesi hanno frequentato. Ora ne è rimasto uno, e di recente è stato completamente ristrutturato da Katia Lenci proprio in via Fillungo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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