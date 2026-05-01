Tumore al seno | Sorgia denuncia il divario diagnostico in Sardegna

Un rappresentante locale ha segnalato una disparità nelle diagnosi di tumore al seno tra le aree di Sassari e del Sud Sardegna. Secondo quanto riferito, le pazienti di alcune zone avrebbero accesso a servizi diagnostici più tempestivi rispetto ad altre. La denuncia si concentra sulla differenza nei tempi e nelle modalità di diagnosi tra le diverse aree dell’isola. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri specifici o sulle cause di questa situazione.

? Cosa sapere Sorgia denuncia divario diagnostico per pazienti oncologiche tra Sassari e Sud Sardegna.. Mancanza test molecolari ESR1 limita accesso a nuovo farmaco Elacestrant per 120 donne.. Alessandro Sorgia ha presentato un’interrogazione regionale per denunciare come la residenza geografica influenzi l’accesso alle cure oncologiche, costringendo le donne del Sud Sardegna a lunghi spostamenti verso il Nord per test diagnostici fondamentali. Il grido d’allarme lanciato dal consigliere di Fratelli d’Italia mette in luce una frattura profonda tra il capoluogo e i territori più distanti. Al centro della polemica c’è la gestione del carcinoma mammario metastatico (HR+HER2-), dove la scienza ha fatto progressi ma l’organizzazione territoriale sarda sembra essersi fermata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumore al seno: Sorgia denuncia il divario diagnostico in Sardegna Notizie correlate «Ha un tumore al seno, deve operarsi». Ma c?era stato uno scambio di referti. Condannati l'Ast e un centro diagnosticoANCONA Una serie di errori, tra cui uno scambio di referti, ha fatto credere a una donna residente ad Ancona di avere un tumore al seno. «Ha un tumore al seno, deve operarsi». Ma c?era stato uno scambio di referti. Condannati l?ospedale di Torrette e il medico di un centro diagnosticoANCONA Una serie di errori, tra cui uno scambio di referti, ha fatto credere a una donna residente ad Ancona di avere un tumore al seno. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tumore al seno metastatico, Sorgia (FdI): Garantire accesso uniforme ai test ESR1 e alle terapie innovative; Liberazione, il 25 aprile della Sardegna si celebra a Nuoro con la presidente Todde; Controlli su beni di lusso e traffici internazionali in Sardegna: sequestrato yacht da 600mila euro; Sardegna, continuità territoriale in bilico per il caro carburanti? La Regione tutelerà al massimo i sardi. TUMORE DEL SENO, L’IA AFFIANCA I RADIOLOGI PER DIAGNOSI PIÙ PRECOCINel video l’intervista alla Dottoressa Francesca Marchisio, Centro screening mammografico Non è un medico, ma un algoritmo. E potrebbe cambiare il modo in cui si individuano i tumori al seno, affianca ... tvqui.it Tumore al seno, così la viscosità influenza la capacità delle cellule di diffondersiUno studio su Nature Materials mostra come le alterazioni a carico di una proteina possono modificare il comportamento delle cellule, favorendone la diffusione ... repubblica.it Lino Banfi: «Per il tumore di mia moglie ho litigato con Dio. Su consiglio di un clochard mi feci ricoverare in ospedale per mangiare» - facebook.com facebook Rappresenta il terzo tumore più comune sotto i 50 anni in entrambi i sessi, ma la sopravvivenza rimane elevata, superando il 90% se la malattia viene individuata precocemente. Ecco i gesti e i comportamenti da adottare secondo gli specialisti per proteggersi x.com