Ha un tumore al seno deve operarsi Ma c?era stato uno scambio di referti Condannati l' Ast e un centro diagnostico

Una donna residente ad Ancona ha scoperto di avere un tumore al seno dopo aver ricevuto un referto errato a causa di uno scambio di documenti tra l'Ast e un centro diagnostico. La diagnosi errata ha portato la donna a credere di essere malata, prima che si chiarisse la situazione. Il tribunale ha condannato entrambe le parti coinvolte per gli errori commessi.

ANCONA Una serie di errori, tra cui uno scambio di referti, ha fatto credere a una donna residente ad Ancona di avere un tumore al seno. Per mesi ha temuto di morire: ma non era vero. Tutto inizia nel giugno 2018. Durante un controllo ecografico all’ospedale di Loreto: la dottoressa scopre un nodulo e la sottopone a un ago aspirato per approfondirne la natura. Manda poi il campione a Torrette per l’esame istologico. Esito: cancro alla mammella. Il parere Durante una successiva visita ad Ancona emerge l’incredibile: il dischetto consegnato alla paziente, con il referto, recava il nome di un’altra persona. Nonostante l’errore, le confermano il tumore consigliandole un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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