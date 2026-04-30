Nella notte italiana comincerà la Super Final di Coppa del Mondo di tuffi a Pechino, che si svolgerà dall’1 al 3 maggio. La squadra azzurra si presenta senza Pellacani e Santoro, mentre si attendono le prove dei nuotatori italiani. La competizione riunisce le migliori squadre mondiali e si svolge in un’atmosfera di attesa e preparazione.

Comincerà nella notte italiana la Super Final di Coppa del Mondo di tuffi e sarà in programma a Pechino dall’1 al 3 maggio. Anche in questa edizione ci sarà la nuova formula degli scontri diretti (head to head) nelle gare individuali, che vedranno al via dodici atleti, mentre nelle gare di sincro saranno otto le coppie a contendersi il successo finale. A determinare la qualificazione a questa Super Final è stata unicamente la tappa disputata a Montreal, visto che l’appuntamento in Messico è stato cancellato per motivi di ordine pubblico. Proprio sulla base dei risultati ottenuti in Canada sono arrivate le convocazioni per la squadra azzurra, composta da sei atleti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, la squadra azzurra cerca conferme nella Super Final di Pechino. Assenti Pellacani e Santoro

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