Tuffi i convocati dell’Italia verso la Super Final | due assenze pesantissime

Sono stati annunciati i nomi del team italiano di tuffi convocato per la prossima Super Final. La squadra si prepara a competere, ma due nazionali non prenderanno parte alla manifestazione, lasciando scoperti alcuni ruoli chiave. La convocazione arriva in un momento di grande attenzione per gli atleti, che si stanno allenando intensamente in vista delle gare ufficiali. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di diverse nazioni.

Tutto è pronto per la Super Final dei tuffi: ecco i convocati dell’Italia, che dovrà fare i conti con due assenze di livello Si accendono i riflettori sul Water Cube di Pechino, dove nella notte italiana prenderà il via la Super Final di Coppa del Mondo di tuffi, appuntamento di vertice in programma dall’1 al 3 maggio. Tutti gli Azzurri dovranno dare il massimo su un palcoscenico prestigioso e in cui non sono ammessi errori per restare ai massimi livelli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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